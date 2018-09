Die Kinderfreunde und die unvergesslichen Ferien

05.09.2018, 11:23 Uhr

Uns Kinderfreunden Eisenstadt war es ein großes Anliegen, das Ferienbetreuungsloch in Eisenstadt zu schließen.Bettina Eiszner, Obfrau der Kinderfreunde Eisenstadt: „In Eisenstadt haben wir viel Zuzug, nicht alle haben die Großeltern in der Nähe. Auch ist es so, dass viele helfende Hände im Familienverband selbst noch berufstätig sind. Urlaubssperren in manchen Branchen machen es auch nicht möglich, zu jeder Zeit in den Urlaub zu gehen.“All das sind Grunde, warum es vielen Familien in Eisenstadt schwer fällt, diese letzten beiden Wochen im August zu überbrücken.Mit einem bunten Programm aus Ausflügen, Museum besuchen, sportlichen Aktivitäten, lustiger Modeschau und jeder Menge Zeit für freies Spiel haben die Kinderfreunde dieses Betreuungsloch geschlossen.„Wir haben bereits Anfragen für die Ferienbetreuung im Sommer 2019 erhalten“, so Lisa Vogl, Obfraustellvertreterin.„Erste Gespräche bezüglich den Räumlichkeiten für unsere Ferienbetreuung 2019 sind schon im Laufen!“, verrät Bettina Eiszner.