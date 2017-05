04.05.2017, 23:23 Uhr

Jugendliche aus dem BR/BRG/BORG Eisenstadt – Kurzwiese, der NMS Theresianum in Eisenstadt, der NMS Siegendorf und der NMS Purbach wurden dazu angeregt, ihre Vorstellungen zum Thema „Eine Feier des Friedens“ auf Plakaten künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. Aus 138 Zeichnungen wählte eine Jury die besten Arbeiten aus. Am 4.Mai 2017 erfolgte auf Einladung der Wiener Städtischen Versicherung AG die Siegerehrung in der Galerie am Oberberg. Landesdirektor KR Mag. Gerold Stagl freute sich, etwa 100 Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Hermine Schlag lobte die Arbeiten der jungen Künstler und den Einsatz der Lehrkräfte für diese Aktion, die weit über die Schule hinaus Wirkung zeigen sollte. Die Sieger erhielten als Anerkennung Sparbücher von der ERSTE Bank, Rucksäcke von der Wr. Städtischen und Büchergutscheine vom Lions Club Eisenstadt.Die drei besten Arbeiten jeder Schule können in der Galerie am Oberberg in der Zeit vom 5.5.2017 bis 19.5.2017 von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 besichtigt werden.

Die PreisträgerNeue Mittelschule Purbach1. Platz: Paul Waindinger2. Platz: Felix Habliczek3. Platz: Anamari KotoasBR/BRG/BORG Eisenstadt - Kurzwiese1. Platz: Miriam Aktas2. Platz: Sara Radatz3. Platz: Raphaela RadatzNeue Mittelschule Theresianum - Eisenstadt1. Platz: Johannes Hofer2. Platz: Emily Jellaschitz3. Platz: Charlotte HahnNeue Mittelschule Siegendorf1. Platz: Elisa Ivansits2. Platz: Fabian Öcalan3. Platz: Sara Stöckert