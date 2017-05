13.05.2017, 13:57 Uhr

Fotowettbewerb

Bezirksblätter Leser-Wandertag in Hornstein statt!Alle Teilnehmer konnten zahlreiche Vorteile genießen.Für alle, die an diesem Tag Fotos von der Wanderung gemacht haben und diese mit uns teilen möchten, gibt es die Chance auf tolle Preise!

kann man hier unterhalb die Fotos zum Leser-Wandertag in Hornstein hochladen.Unter allen Gewinnspielteilnehmern verlosen wir folgende Preise:• 1x2 Tageseintritte in den Familypark in St. Margarethen • 2 Gutscheine vom Heurigen-Restaurant Jaitz • 2 Gutscheine von der Bäckerei Scheck • 1 Geschenkkorb von VBgm. Christoph Wolf• 5 Bezirksblätter-PackagesDer Rechtsweg ist ausgeschlossen!