YoutubeStars auf der Videocon in Eisenstadt

22.09.2018, 15:57 Uhr

Das E-Cube Eisenstadt lockte mit der heurigen Videocon die größten heimischen Youtube-Stars und Influencer in seine Hallen und zog so ein großes Publikum an.

EISENSTADT. Am Samstag, dem 22.09.2018 startete um 11:00 Uhr im E-Cube in Eisenstadt die Video-Convention.Mit den Top Stars aus Youtube, Instagram und Co. lukrierte die burgenländische Eventstätte so einen gigantischen Publikums-Andrang. Influencer wie der von Kreischkonzerten befeuerte Chaosflo 44 stellten sich den Fragen des jungen Publikums. Anschließend konnten sich die Fans natürlich auch von jedem ihrer Idole ein eigenes Autogramm ergattern.