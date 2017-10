12. Oktober "Tag der Regionauten" - WIR SAGEN DANKE!

12.10.2017, 09:49 Uhr

Idee kam aus der Steiermark

Genau vor einem Jahr hatte der steirische Regionaut Gerhard Woger die zündende Idee denzu erklären. Dazu hat er alle Regionauten eingeladen sich untereinander mit einem Schnappschuss oder einem kleinen Beitrag bei den anderen Regionauten für deren Berichte, Schnappschüsse, Kommentare... zu bedanken.

DANKE aus dem gesamten Burgenland

"I bin a Regionaut"-Regenschirm zu gewinnen

Regionaut werden!

Heute wollen die Redakteure unserer 6 Geschäftsstellen im Burgenland und ich diesen Tag ebenfalls gleich zum Anlass nehmen und uns herzlich bei euch bedanken!Wir sagen, mit denen ihr meinbezirk.at bereichert, die uns inspirieren, zum Staunen bringen und manchmal auch zum Nachdenken anregen.auch, die ihr täglich postet. Sie erfreuen nicht nur unsere Augen, sondern zeigen auch die grenzenlose Kreativität, die in euch steckt.Als kleines Dankeschön habe ich hier ein Gewinnspiel für euch!Bishabt ihr Zeit um uns eure schönstenzu präsentieren. Bei der Motivwahl gibt es keine Einschränkungen.Diebekommen von mir einen "I bin a Regionaut" - Regenschirm per Post zugeschickt! :-)Bist auch du gerne mit deiner Kamera unterwegs und möchtest deine Schnappschüsse mit anderen teilen? Dann werde doch einfach Mitglied in unserer Regionauten-Gemeinschaft!