333 Nächte für Obdachlose gespendet

17.09.2018, 13:53 Uhr

Charity-Wanderung startete sehr erfolgreich im Burgenland

EISENSTADT. Am 13. September starteten die drei sterischen Studenten Heimo, Katrin und Alina ihr großes Vorhaben: von Apetlon bis auf den Großglockner wandern. Auf dieser sportlich herausfordernden Tour wollen sie Spenden für 3.333 Übernachtungen für Menschen ohne Zuhause sammeln.Nach einer spektakulären Seeüberquerung ging es von Mörbisch nach Rust, St. Margarethen, Trausdorf bis nach Eisenstadt.In St. Margarethen führte Ratsvikar Erwin Hahofer eine Delegation des Pfarrgemeinderates an, besuchte gemeinsam Bgm. Eduard Scheuhammer und lud danach zum Essen ein.Auch in Trausdorf kamen Bgm. Viktor Hergovich und Pfarrer Zeljko Odobasic den drei Wanderern entgegen und führten sie in den Pfarrhof zu einer kleinen Erfrischung. Bei so viel Gastfreundschaft kann der Zeitplan schon durcheinander kommen.Richtung Eisenstadt legten Heimo, Katrin und Alina daher den steirischen Schnellgang ein, um in der Landeshauptstadt rechtzeitig die Spenden für Obdachlose von Generalvikar Martin Korpitsch, Bgm. Thomas Steiner und Finanzminister Hartwig Löger entgegenzunehmen.Am nächsten Tag wartete die erste „Bergetappe“ über das Leithagebirge nach Hornstein. Auch hier wartete Bgm. Christoph Wolf bereits auf Heimos Spendenbox.Letzte Station im Burgenland war Wimpassing, wo sich schon einige Bewohner des Caritas Behindertenheims auf eine kleine Wanderung mit den drei Studenten vorbereiteten.Nach dem großartigen Spendenergebnis von über 333 Nächten für Menschen ohne Zuhause zogen die drei weiter nach Wien.