70 Jahre Feuerwehrschule in Eisenstadt

21.09.2018, 09:55 Uhr

70 verschiedene, aufeinander aufbauende Lehrgänge werden heute in der Schule angeboten. Jährlich finden rund 180 Lehrgänge statt. Insgesamt sind 30 hauptberufliche Ausbilder und Mitarbeiter in der Schule beschäftigt, dazu kommen zehn Zivildiener und 173 Gastausbilder. Bis zum Tag der Jubiläumsfeier haben insgesamt 161.205 Feuerwehrleute an den Schulungen teilgenommen.