80 Leberkäs-Sorten in Siegendorf

04.05.2018, 12:40 Uhr

Regionale Top-Qualität



Rohrer sieht den Mangel an Fachgeschäften als Chance: „Die Kunden verlangen nach regionalen Produkten in Top-Qualität. Genau hier werde ich mein Geschäftsmodell ansetzen“, so der Siegendorfer, dessen Vater bereits einen Fleischerbetrieb im Ortskern führte. „Diesen werde ich wieder eröffnen und bin mir sicher, mit Spezialitäten punkten zu können. Als Highlight will Stefan Rohrer bis zu 80 verschiedene Leberkässorten in Rohrers „Leberkäs-Manufaktur“ anbieten.