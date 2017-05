Alois Mondschein auf Tour: Der 500. Hausbesuch

13.05.2017, 11:27 Uhr

Jeden Güssinger Haushalt persönlich zu besuchen. Dieses Vorhaben setzt Alois Mondschein derzeit in die Tat um. Am Samstag, dem 13 Mai konnte er bereits seinen 500. Hausbesuch absolvieren. Im persönlichen Gespräch will der Bürgermeisterkandidat der Volkspartei Güssing mehr darüber erfahren, was die Güssinger bewegt.

„Ein neues Miteinander und ein neues Machen – das sind die Grundlagen, um unsere Stadt weiter zu bringen. Deshalb möchte ich mehr über die Ideen und Vorstellungen, aber natürlich auch über die Sorgen der Güssinger erfahren“, erklärt Mondschein, warum ihm der direkte Kontakt zu den Menschen in Güssing so wichtig ist.Nur, wer die Probleme der Menschen in Güssing kennt, kann die richtigen Lösungen dafür erarbeiten. Deshalb wird Alois Mondschein auch in den nächsten Wochen von Haus zu Haus, von Tür zu Tür gehen. „Ich freue mich darauf, noch viele Güssingerinnen und Güssinger persönlich kennen zu lernen“, so Mondschein.