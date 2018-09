14.09.2018, 14:49 Uhr

Ein teures Hobby



„Musik ist ein teures Hobby. Aufnahmen kosten Geld und die Tontechniker – in unserem Fall Alexander Grill – sind ja auch arme Hunde. Sie investieren unheimlich viel“, erklärt Anton Josef, dass der Gewinn gerade rechtzeitig kommt, ist er doch mitten in der Albumproduktion. Dieses soll Mitte des nächsten Jahres erscheinen. Zu hören gibt's Anton Josef schon viel früher, nämlich am 29. September bei der Neueröffnung von Hopfen & Söhne in der Eisenstädter FUZO.Lesen Sie auch: