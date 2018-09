Benefizlesung: Margit Fischer zu Gast in Eisenstadt

18.09.2018, 16:44 Uhr

Für den guten Zweck



Mit den Einnahmen der Veranstaltung unterstützt der Soroptimist Club Eisenstadt ein 13-jähriges Kind, das im Rahmen von heilpädagogischem Voltigieren große Fortschritte in seiner Entwicklung erleben durfte. Die finanzielle Unterstützung ermöglicht weitere, für ihn so wichtige Therapieeinheiten.Eintrittskarten (um 15 Euro, inklusive Sektempfang und Imbiss nach der Lesung) sind direkt beim Soroptimist Club Eisenstadt erhältlich. Bitte schicken Sie eine E-Mail an office@schreiberei.co.at.