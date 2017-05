Bürgermeisterkandidat Christpoh Krutzler nimmt bei Hausbesuchen die Anliegen der Menschen mit

12.05.2017, 12:02 Uhr

Viele positive Reaktionen bekam Christoph Krutzler anlässlich seiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten der Volkspartei Wiesfleck. „Das freut mich natürlich, bestätigt mich in meiner Entscheidung und motiviert mich für die anstehenden Aufgaben“, meint Krutzler.

Zahlreiche Gespräche mit den Menschen in den Ortsteilen der Großgemeinde Wiesfleck habe er seither geführt. „Sie haben mich darin bestätigt, dass es Zeit wird, das Polit-Hick-Hack zu beenden, um Wiesfleck gemeinsam wieder voran zu bringen“, erklärt Krutzler.Er hat sich vorgenommen, in den nächsten Wochen alle Wiesflecker zu besuchen. Dafür hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Vorab hat Krutzler allen Wiesfleckern in einem Brief grüne und rote Karten übermittelt. Die Grünen, um Positives einzutragen, die Roten für Dinge, die die Menschen stören. Bei seinen Hausbesuchen will er in den nächsten Wochen die ausgefüllten Karten wieder mitnehmen.„Um Wiesfleck voran zu bringen, muss man wissen, was die Menschen bewegt. Ich freu mich darauf, mehr über die Anliegen, Ideen und Sorgen der Menschen zu erfahren“, meint Krutzler