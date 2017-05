Die Grünen luden zur Radrettung

02.05.2017, 16:43 Uhr

Freude über reges Interesse

Die Grüne Klubobfrau Yasmin Dragschitz freut sich über das rege Interesse:„Wir haben ein Konzept für den Radverkehr in Eisenstadt und dabei wertvolle Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingearbeitet. Die Grünen Eisenstadt haben mit Peter Ötvös nun auch einen Mobilitätssprecher, der sich besonders um die Anliegen rund ums Fahrradfahren annimmt.“

Sicher mit dem Rad

Das grüne Radkonzept

Mobilitätssprecher Peter Ötvös kandidiert auf Platz 3 der Grünen Liste für die Gemeinderatswahl. Er weist darauf hin, dass Radfahren in Eisenstadt als Teil eines Gesamtkonzepts zu sehen ist: „Für Eisenstadt ist uns wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer, egal ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder in einem Auto unterwegs sind, gleichberechtigt sind und sich sicher in der Stadt bewegen können.“Das grüne Radkonzept erklärt Ötvös so: „Wir arbeiten dafür, dass die Eisenstädter auf einem attraktiven Radwegenetz sicher und schnell nicht nur an den Arbeitsplatz, sondern auch an ihre Lieblingsorte in der Stadt kommen. Zahlreiche „versteckte“ Anbindungen und kurze Wege sollen es erleichtern, immer mehr Wege mit dem Rad statt mit dem Auto zu absolvieren. Wir wollen eine ausreichende Anzahl an praktischen Radabstellplätzen, die auch für E-Bikes geeignet sind. So macht Radfahren in Eisenstadt Spaß und vor allem Sinn.“