Ein Fest der Kunst und Kultur auf der Puszta

02.05.2017, 14:09 Uhr

Von Holzkunst bis Live-Barbier

Ab 10 Uhr erwartet die Besucher heimische Kunst und Kultur in allen Facetten. Yoga zum Mitmachen, Live-Barbier, verschiedene Fotografieaussteller, Malerei, Holz- oder Aktionskunst stehen genau so am am Tagesprogramm wie Live Musik und Schmankerln diverser DJ's.

Freier Eintritt

Apropos Schmankerl: natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Einem kunstvollem Tag auf der Siegendorfer Puszta steht somit nichts mehr im Wege. Und weil Fläche auf dem Areal nahe der ungarischen Grenze massig vorhanden ist, sind auch weitere Aussteller willkommen – diese bezahlen, ebenso wie die Besucher, für den Eintritt nichts.Weitere Aussteller heißen die Veranstalter unter www.facebook.com/kunstundkulturvereinpan.mac oder 069911537562 gerne willkommen.