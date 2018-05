Ein Hoch dem 1. Mai – Veranstaltungen in Siegendorf und St. Margarethen

04.05.2018, 11:04 Uhr

In Siegendorf wurden LR Astrid Eisenkopf und die ehemalige SPÖ BM Pamela Rendi Wagner begrüßt. Letztere genoss auch den Fackelumzug durch der Gemeinde. Am Tag darauf war Musik schon früh am Morgen zu hören, als der Musikverein des Orts zum „Weckruf“ ausrückte. Nicht nur in Siegendorf – auch in St. Margarethen ging es für die Musikanten früh Morgens los. Beim „Torewöll“ wurde unter anderem ein über 100 Jahre altes Musikstück gespielt, die Musikanten waren von 4 Uhr Morgens bis ca. 15 Uhr mit ihren Instrumenten im Ort unterwegs.