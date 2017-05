Eisenstadt: Hervorragender Start ins Tourismusjahr 2017

04.05.2017, 16:09 Uhr

Der Tourismus der Landeshauptstadt hat im ersten Quartal des laufenden Jahres einen tollen Start hingelegt. Von Jänner bis März stiegen die Nächtigungen im Vergleich zu 2016 um 1084 auf insgesamt 8.214 oder 15,2 % an.

Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil die Nächtigungen burgenlandweit um 19.929 oder 4,3 % einbrachen. Besonders auffällig ist der Monat März. Hier verzeichnet Eisenstadt ein Plus von 27,5 %, das Burgenland dagegen ein Minus von 10,3 %.

Bürgermeister Thomas Steiner freut sich: „Das ist zwar für das Burgenland schade, für Eisenstadt können wir auf äußerst erfreuliche Zahlen blicken. Das ist auch eine gute Basis für den neuen Tourismusverband Eisenstadt – Leithaland“, so Bürgermeister Thomas Steiner.Wenn auch die Nächtigungszahlen für Eisenstadt nicht der wichtigste Indikator für eine erfolgreiche Tourismuspolitik sind, ist das eine wirklich gute Nachricht.„Ich gratuliere den Eisenstädter Beherbergungsbetrieben zu den ersten drei Monaten. Noch wichtiger als die Nächtigungen ist für Eisenstadt der Tagestourismus. Mit dem Schloss Esterhazy, der Bergkirche, der barocken Innenstadt, dem Schlosspark, Joseph Haydn, Kultur und Kulinarik bietet unsere Stadt für jedem etwas. Diese Stärken wollen wir in Zukunft noch klarer herausarbeiten, um Eisenstadt als Urlaubsziel noch attraktiver zu machen“, so Bürgermeister Steiner abschließend.