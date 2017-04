Eisenstädter Autofrühling: 2.048 € an Kinderhilfe

24.04.2017, 13:10 Uhr

Hilfe für schwer kranke Kinder

Die Ronald McDonald Kinderhilfe macht es sich seit mehr als 25 Jahren zur Aufgabe, Familien mit schwer kranken Kindern zu unterstützen. Mehr als 900 Familien finden jedes Jahr in den vier Ronald McDonald Häusern in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg ein "Zuhause auf Zeit" in unmittelbarer Reichweite der behandelnden Kliniken.