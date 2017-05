Eisenstädter Unternehmer kandidiert für SPÖ-Stadtpartei

11.05.2017, 15:34 Uhr

"Einige Problemzonen"

"Stadt macht zu wenig"

Demnach gebe es einige Problemzonen in der Innenstadt, das fange beispielsweise bei der Werbung an: „Die Stadt muss aktiv für sich Werbung machen, nämlich außerhalb der Stadt, in anderen Städten und Ländern, um Touristen in die Stadt zu locken. Ein Vorbild ist hier ganz klar Parndorf, das Werbung für das Outlet Center auch nicht in Parndorf, sondern in Wien macht. Auch mit dem Aushängeschild der Stadt, Joseph Haydn, wird zu wenig gearbeitet.“Außerdem solle die Jugend verstärkt in die Stadt gelockt werden und die "bekannt triste Parkplatzsituation durch neue Parkflächen und ein längst überfälliges Parkleitsystem entschärft werden".„Als Café-Betreiber kenne ich die Probleme der Gewerbetreibenden in Eisenstadt. Die Gäste bleiben in vielen Geschäften aus, das merken alle in Eisenstadt. Das ist schade, weil die Unternehmer viel Herzblut in ihre Geschäfte stecken – aber von Seiten der Stadt passiert einfach zu wenig.“