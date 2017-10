Eislaufen lernen in Eisenstadt

03.10.2017, 11:26 Uhr

Die ESV-Infotage finden am 18. Oktober und am 23. Oktober jeseils von 16 bis 18 Uhr in der Eislaufgarderobe im Allsportzentrum statt. Der Verein bittet um Voranmeldung bei Cornelia Wallner unter 06645811583.Auch die UES bietet Kurse für Kindergartenkinder, Anfänger und Fortgeschrittene. Nähere Infos und die Anmeldung ist unter office@eislaufen-eisenstadt.at bzw. unter 0676/5088308 bei Irene Fuchs möglich.