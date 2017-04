Eröffnung Wasserlehrpfad Eisbach

AT

Anlässlich des 100jährigen Bestehens des weltweiten Lions Clubs hat der Lions Club Eisenstadt in Zusammenarbeit mit der Freistadt Eisenstadt entlang des renaturierten Eisbaches einen Wasserlehrpfad mit 8 Schautafeln geschaffen. Damit soll die Bevölkerung über das Element Wasser informiert werden.



Die feierliche Eröffnung dieses Lehrpfades erfolgt am Samstag, dem 13. Mai 2017 um 15:00 beim Rückhaltebecken Kleinhöflein (siehe Lageplan).



Zu dieser Veranstaltung dürfen wir Sie hiermit recht herzlich einladen.

Über Ihr Kommen würden wir uns freuen.



Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am 20. Mai 2017 statt.



Lions Club Eisenstadt