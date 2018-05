Fahrzeugbrand in Neufeld

03.05.2018, 08:55 Uhr

Rauch im Fahrgastraum



Ein 56 Jahre alter Mann fuhr am 2. Mai 2018 mit seinem Pkw in der Seestraße nächst des Neufelder Sees im. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam es im Motorraum des Fahrzeuges zu einer starken Rauchentwicklung, wobei der Rauch sogleich in den Fahrgastraum drang. Der Lenker konnte rechtzeitig anhalten und versuchte den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Hornstein löschten den Brand unter Einsatz schweren Atemschutzes.

Technischer Defekt



Ersten Erhebungen des Bezirksbrandermittlers zufolge dürfte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. Die Schadenssumme wurde mit weniger als 1.000 Euro beziffert.