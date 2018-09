Fit fürs Berufsleben

22.09.2018, 20:15 Uhr

Einen PTS-Praxistag verbrachten die vier Abschlussklassen der Mittelschulen aus Purbach und Siegendorf.

PURBACH/SIEGENDORF (fa). Die 4. Klassen der Neuen Mittelschulen aus Purbach und Siegendorf ließen sich vom Team der Polytechnischen Schule (= PTS) in Eisenstadt einenVormittag lang echt verzaubern.In sieben Bereichengruppen durften die mehr als 80 MittelschülerInnen aus beidenSchulen in die verschiedenen Fachrichtungen wie Tourismus, Bau, Elektro oder Dienstleistung hineinschnuppern, um sich ein Bild von den diversen Jobs zu machen und diese auch praktisch zu erproben.Danke an PTS-Dir. Wolfgang Berghofer und sein engagiertes Team für den tollen Vormittag.