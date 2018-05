Friedensplakatwettbewerb 2017 - Siegerehrung

07.05.2018, 08:01 Uhr

Thema: Die Zukunft des Friedens



Jugendliche aus dem BR/BRG/BORG Eisenstadt – Kurzwiese, der NMS Theresianum in Eisenstadt, der NMS Siegendorf und der NMS Purbach wurden vomangeregt, ihre Vorstellungen zum Thema „Die Zukunft des Friedens“ auf Plakaten künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.Aus 140 Zeichnungen wählte eine Jury die besten Arbeiten aus. Am 3.Mai 2018 erfolgte auf Einladung der Wiener Städtischen Versicherung AG die Siegerehrung in der Galerie am Oberberg.freute sich, etwa 50 Teilnehmer begrüßen zu dürfen.lobte die Arbeiten der jungen Künstler und den Einsatz der Lehrkräfte für diese Aktion, die weit über die Schule hinaus Wirkung zeigen sollte.war erstmals bei der Siegerehrung dabei und hoffte, dass mit diesem Wettbewerb ein kleines Zeichen für den Frieden auf der Welt gesetzt werden konnte. Die Sieger erhielten als Anerkennung

Die drei besten Arbeiten jeder Schule können in der Galerie am Oberberg in der Zeit vom 4.5.2018 bis 18.5.2018 von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 besichtigt werden.Neue Mittelschule Purbach1. Platz: Dominik Eder2. Platz: Yarmen Urabi3. Platz: Amelie PrielerBR/BRG/BORG Eisenstadt - Kurzwiese1. Platz: Angela Tarposevic, Lea Bock2. Platz: Sophie Schagerer3. Platz: Helena KrautNeue Mittelschule Theresianum - Eisenstadt1. Platz: Alena Haban2. Platz: Isabel Ewald3. Platz: Anna PantlNeue Mittelschule Siegendorf1. Platz: Anette Bodo2. Platz: Mate Horvath3. Platz: Niklas Grafl