Gehaltserhöhung für Pfleger in Eisenstadt

03.05.2017, 11:24 Uhr

"Pflege ist unverzichtbar"

570 Pflegekräfte angestellt

"Pflege ist unverzichtbar für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Wir müssen es schaffen, die Tätigkeit in einem Pflegeberuf so zu gestalten, dass sich junge Menschen dafür entscheiden und die bereits Ausgebildeten lange und motiviert im Beruf bleiben. Mit den Gehaltsanpassungen sind wir dem einen Schritt näher“, meint Darabos. Nach den erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen für das Pflegepersonal in den KRAGES Häusern habe man nun auch jene für den Pflegebereich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt zu einem für beide Seiten positiven Ergebnis bringen können.570 Pflegekräfte arbeiten derzeit im Eisenstädter Krankenhaus. Sie sind damit die größte Gruppe der im Gesundheitssystem Beschäftigten. Von der nun vereinbarten Gehaltserhöhung profitieren alle diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sowie Hebammen. Sie erhalten monatlich zusätzlich 250 Euro brutto, 14mal jährlich.