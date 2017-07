Goldene Weinwoche in Rust

RUST. Die Storchenstadt lädt wieder zum Weinfest auf dem Rathausplatz: vom Mittwoch, dem 26. Juli bis Sonntag, den 30. Juli, täglich ab 19 Uhr.

Täglich Live-Musik Den Gästen wird täglich ab 20 Uhr Live-Musik geboten. Am Mittwoch spielen die „Roah-Raschler“, am Donnerstag „Men at Music“, am Freitag „Sumawind“ und am Samstag „Francesco & Sternfeuer“. Zum Abschluss sorgen am Sonntag um 11 Uhr beim Frühschoppen die „Roah-Raschler“ für Stimmung, ab 19 Uhr legt DJ-Chris DG auf.

Für Weinliebhaber Inmitten der Altstadt finden jedoch nicht nur Musik-, sondern auch Weinliebhaber alles, was das Herz begehrt: vom feinfruchtigen Welschriesling über Ruster Salonweine bis hin zum Ruster Ausbruch und Kultweinen wie den Blaufränkisch Mariental oder den Solitair.