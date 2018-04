Großübung in Leithaprodersdorf – Florianis üben Zusammenarbeit

29.04.2018, 15:36 Uhr

Bei der Abschnittsübung in Leithaprodersdorf auf dem Gelände einer Papierrecyclingfirma übten vergangene Woche 10 Feuerwehren mit über 150 Feuerwehrmitgliedern für den Ernstfall. Mit dabei waren auch Kräfte der Polizei und Sanitäter des Samariterbundes.



An der Übung beteiligt waren neben der Ortsfeuerwehr Leithaprodersdorf die Wehren aus Loretto, Stotzing, Wimpassing, Hornstein, Neufeld, Müllendorf, Siegendorf und Deutsch Brodersdorf (NÖ). „Ziel der Übung war die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehrwehren und die Wasserversorgung über lange Strecken“, erklärt LM Yannic Sommer von der Ortsfeuerwehr Leithaprodersdorf.

Übungsannahme war eine Staubexplosion in der Sortierhalle. „Die vermissten Personen, welche durch Mitglieder unserer Feuerwehrjugend gespielt wurden, wurden unter schwerem Atemschutz aus der Halle gerettet“, erklärt Sommer. Gleichzeitig wurde ein umfassender Außenangriff durchgeführt. Eine Herausforderung war die Löschwasserversorgung, welche nicht nur durch zwei Hydranten in unmittelbarer Nähe des Firmengeländes sichergestellt wurde, sondern auch durch zwei Saugstellen mehrere hundert Meter entfernt, führt Sommer aus: „Die Wehren unseres Abschnittes sind ein eingespieltes Team und konnten somit die Wasserversorgung über die langen Strecken problemlos bewältigen. Zum Einsatz kamen insgesamt 5 Tragkraftspritzen zur Wasserförderung bzw. zum Wassertransport“.Als besonderer Vorteil erwies sich mal wieder auch der neue Digitalfunk: „Durch das neue Funksystem wird erstmals eine Bundesländerübergreifende Kommunikation möglich, was uns im Einsatz- und Übungsfall viele Vorteile bietet“, fasst Sommer zusammen.