Großzügige Spende für die Wohn- und Tagesheimstätte „Wir leben“

25.04.2018, 20:36 Uhr

Dabei präsentierten Winzerinnen und Winzer aus dem Burgenland, aber auch aus anderen Bundesländern ihre ausgezeichneten Weine. Im Zuge dieses Events wurde in Kooperation mit dem Grand Casino Baden sowie den Winzerinnen und Winzern eine Charity-Aktion zugunsten des Sankt Margarethener Vereins "Wir leben" durchgeführt.Der gesamte Reinerlös des Roulettespieles mit Groupier Kay Haderer (re) in Höhe von 1.314,-- Euro wurde an „Wir leben“-Obmann Franz Schneider (2.v.l.) übergeben.