Grünes Spitzenteam für die Gemeinderatswahl steht

22.04.2017, 12:07 Uhr

Spitzenkandidatin: Yasmin Dragschitz

Die 44-jährige AHS-Lehrerin Yasmin Dragschitz wird die Grünen Eisenstadt erneut als Spitzenkandidatin in die Wahl führen. Sie sitzt seit 2007 im Gemeinderat und ist seit der letzten Wahl – bei der die Grünen ein Mandat zulegen konnten – Klubobfrau. Dragschitz: „Nach all den Jahren macht es mir noch immer Spaß, die Entwicklung in Eisenstadt aktiv mitzugestalten. Denn das Eisenstadt, das ich mir vorstelle, hat wirklich mehr zu bieten. Der Gestaltungsspielraum wird um einiges höher sein, sobald die absolute Mehrheit der ÖVP in Eisenstadt gefallen ist. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das bei der nächsten Wahl der Fall sein wird.“Die Themen Kontrolle und Transparenz würden eine dementsprechende Rolle im Wahlkampf spielen. „Es ist wichtig, dass wir sorgsam mit unseren finanziellen Mitteln umgehen, damit wir die wirklich wichtigen Infrastrukturvorhaben einer wachsenden Stadt auch in Zukunft umsetzen können."

Haider-Wallner und Ötvös

Viertes Mandat als Ziel

Gemeindsam mit Dragschitz starten die 37-jährige Unternehmerin Anja Haider-Wallner und der ebenfalls 37-jährige Peter Ötvös ins Rennen um die Wählerstimmen. Die Wahl des 4. Listenplatzes sowie der restlichen Liste erfolge spätestens Ende Juni.Als Themen forcieren die Eisenstädter Grünen u.a. die Stadtentwicklung, Mobilität, Kontrolle und Transparenz. Denn man ist der Meinung: "Unser Eisenstadt kann mehr!""Unser Wahlziel ist es, die Themen, die uns am Herzen liegen, in der zukünftigen Stadtregierung verstärkt einbringen zu können. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, so Dragschitz. Als erklärtes Wahlziel gelte der Gewinn eines vierten Mandats, um eine Chance auf einen Sitz im Stadtsenat zu haben.