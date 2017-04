Hornstein: Neuer Gehsteig für den Wohnpark Ortsbach

23.04.2017, 19:52 Uhr

VBgm. Christoph Wolf hat bereits Rücksprache mit der EBSG gehalten und konnte eine Zusage erreichen, dass die EBSG sich bei den Kosten des Gehsteigs beteiligen wird. Außerdem sagte die EBSG sowie die Familie Dick zu, einen Fußgängerausgang auf der „oberen“ Seite in Richtung Kreisverkehr zu machen, sobald an dieser Stelle der Gehsteig errichtet oder eine sichere Straßenquerung installiert wurde.Bei der Genehmigung dieses riesigen Bauvorhabens wurde leider nicht vorausschauend gedacht.•Die Siedlung wird vom Ortsbach umringt. Die einzige Zufahrt ist über eine Brücke möglich. Daher wollen die Bewohner einen Fußgängerausgang in Richtung Ortsmitte.•Bei vorgeschriebenen 1,5 Parkplätzen pro Wohneinheit muss man heutzutage wissen, dass es zu wenige Parkplätze geben wird. Nicht nur, dass jeder Bewohner bald im Schnitt 2 Fahrzeuge besitzt, gibt es so gut wie keine Möglichkeit für Besucher, ihre Autos im Wohnpark abzustellen. Außerdem gibt es rund um den Wohnpark keine Seitengassen oder Parkflächen, die man nützen könnte. Darum wird man bei anschließenden Bauprojekten zusätzliche Parkplätze vorschreiben müssen.