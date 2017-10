In 24h: Wanne raus, Dusche rein…

16.10.2017, 00:00 Uhr

…denn Ihr Bad soll sicher sein. Fugenlos, barrierefrei und rutschfest mit viterma!

Träumen Sie davon mühelos in die Dusche zu steigen und sich sicher zu bewegen – auch mit nassen Füssen? Kein Problem! Wir entfernen Ihre alte Badewanne und Sie genießen bereits nach 24 Stunden Ihre neue bodenebene Dusche. Der maßgefertigte, rutschfeste Boden gibt Ihnen die nötige Sicherheit um entspannt zu Duschen und erfrischt in den Tag zu starten. Über die alten Wandfliesen werden absolut dichte, wasserabweisende Duschrückwände angebracht. So hat Schimmelbildung keine Chance! Diese Art zu modernisieren bringt Ihnen den Luxus eines geräuscharmen und sauberen Umbaus. Und das Beste daran: Es gibt keine Fugen in der neuen Dusche! Somit sparen Sie sich die Reinigung verschmutzter oder gar schimmliger Fliesen- und Silikonfugen. Verbringen Sie Ihre wertvolle Zeit mit den schönen Dingen des Lebens! Bei viterma dürfen Sie sich auf beste Qualität, Sauberkeit und die Fixpreisgarantie verlassen.Sie können sich entspannt zurücklehnen, denn bei viterma haben Sie einen Ansprechpartner der sich um alles kümmert – Elektro- und Installationsarbeiten werden gemeinsam mit befugten Partnerunternehmen aus der Region für Sie umgesetzt.

„Präzise Planung, Zuverlässigkeit und Top-Qualität – Wir sind begeistert!“

Vorher: Rutschige Badewanne mit hohem Einstief und schwer zu reinigenden Fliesen und Fugen.

Nachher: Barrierefreiem rutschfeste, fugenlose Dusche mit wegfalbarer Duschwand – pflegeleicht!







viterma in Ihrer Nähe

0800 20 22 19 (gratis) oder

0676 977 22 03

Viele Referenzen und Bilder auf

0800 20 22 19 (gratis) oder0676 977 22 03Viele Referenzen und Bilder auf www.viterma.com

Jetzt unverbindlichen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause vereinbaren!