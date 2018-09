In Eisenstadt gibt es einen Kunstverein

16.09.2018, 09:29 Uhr

Am Samstag, dem 8. September fand die Vernissage zur ersten Ausstellung des Kunstvereins statt.

EISENSTADT. "5 Menschen gründeten Kunstverein", so begann Peter Menasse die Eröffnungsrede zur Ausstellung "Einbau Kunstverein" des neu gegründeten Kunstvereins in der Joseph-Haydn Gasse in Eisenstadt.Die nun bis 4. November immer von Freitag bis Sonntag unter der Regie von Vereinspräsident Vitus Veh mit Werken von Marcus Geiger laufende Ausstellung durchleuchtet Möglichkeiten und Kontroversen, und stellt ihre Betrachter vor Fragen, womit ein grundlegender Charaterzug der Kunst persifliert wird.Der Kunstverein bietet eine Bereicherung des Freizeitangebots in der Landeshauptstadt, sowie die Möglichkeit einer Mitgliedschaft. Fotos des Kunstvereins und der Vernissage gibt es auf meinbezirk/2896412 zu sehen.