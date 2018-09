In "Ronis Winzerstüberl" wird regional gekocht

15.09.2018, 19:13 Uhr

Der Oggauer Heurigenwirt Ronald Freismuth verwendet für seine über zwanzig Speisen viele Eigenprodukte.

OGGAU (fa). OGGAU (fa). Wer den Radweg in der Marktgemeinde Oggau Richtung Oslip benützt, kommt zwangsläufig am Heurigenlokal „Roni`s Winzerstüberl“ in derMargarethengasse 12 vorbei, in dem Chef Roni Freismuth seine Gäste höchstpersönlich begrüßt und bedient.Bevor der gelernte Koch und Kellner am 1. Mai 2008 seine Selbstständigkeit verwirklichte, war er 23 Jahre zuvor in der gehobenen Gastronomie tätig.Mehrere Vormittage verbringt Roni zusammen mit Papa Christian im eigenen 550 m2 großen Garten, in dem eine Vielzahl von Kräutern wie Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin, Thymian und Liebstöckl angebaut sind ebenso wie verschiedenes Gemüse - Tomaten, Fisolen, Zuchini, Pfefferoni & Chili und Kartoffel. Die beiden Männer durchkreuzen auch regelmäßig ihre Obstplantage mit 15 Bäumen, auf denen Äpfel, Birnen und Zwetschken gedeihen.Auch bei den Brat- und geselchten Hauswürsteln legt der Chef selbst Hand an, geselcht werden diese bei einem Bekannten in der örtlichen Seegasse.Beim Durchblättern der Speisekarte punktet der Gastronom sowohl mit kalten, warmen als auch mit süßen Speisen. Legendär sind seine Riesenbrote fein garniert - vor allem sein echt g`schackiges Eierspeisbrot - ebenso wie seine Hauswürstel.Der 48-jährige Heurigenwirt schwört auf regionale Produkte, denn „sie sorgen für kurze Anlieferzeiten, bringen die nötige Frische und garantieren flexible Produzenten“.Zahlreiche Produkte kommen aus der unmittelbaren Umgebung:Brot liefert die Osliper Bäckerei Ronald Schumich, das Wild kommt von der Oggauer Jägerschaft, für das Schweine- und Rindfleisch zeigt die Fleischerei Georg Fröch aus Zemendorf verantwortlich und schließlich bezieht Roni Freismuth das Kernöl von der Zagersdorfer Biohof-Bäuerin Martina Schmit. Zu seinen Getränkelieferanten gehören derörtliche Winzer Hannes Haiden (Wein und Traubensaft) und das Donnerskirchener Weingut Sepp Mayer (Sturm).Bekannt ist das „Winzerstüberl“, das außer Mittwoch täglich ab 15 Uhr geöffnet hat, auch für sein tolles Catering, mit dem Roni Freismuth bei seinen Kunden punktet.Der Lokalbesitzer freut sich auf einen Besuch, um auch sie mit seinen frischen Produkten zu verwöhnen.