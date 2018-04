Indoorspielplatz in Eisenstadt eröffnet

30.04.2018, 00:00 Uhr

Seit 26. April: Spiel und Spaß mit Fanny und Ferdinand

Gut ausgestattet



EISENSTADT. Der vergangene Donnerstag war der einzig verregnete Tag in der Vorwoche. Für die Eröffnung des Indoorspielplatzes in Eisenstadt war das Wetter jedoch wie bestellt.Denn seit dem 26. April können Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren auf 250 Quadratmeter in der Fußgängerzone im ehemaligen Gasthof „Zum Eder“ auch drinnen herumtollen.Ein Abenteuerturm mit Rutsche und Bälle-Bad, eine Kletterwand, ein eigener Kleinkindspielbereich, Bobby Cars, Mal- und Leseecke, Lern- und Motorikspiele, Air-Hockey sowie Wuzzler stehen den Kindern zur Verfügung. Auch an die Eltern wurde bei der Planung gedacht: in einem eigenen Gastrobereich können sich die Erwachsenen die Zeit mit Kaffee, Kuchen und Snacks verkürzen.

Öffnungszeiten und Preise

Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 UhrKinder bis zum 1. Geburtstag: GratisKinder im Alter von 1–3 Jahre: 2 EuroKinder im Alter von 4–12 Jahre: 4 EuroPreisstaffelung für jedes weitere Kind ab 4 Jahre:2. Kind: 3 Euro3. Kind und jedes weitere Kind: 2 EuroJede Begleitperson: 1 Euroab 17.00 Uhr Schnupperticket für 1 Stunde: 1 Euro