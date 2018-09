„Josef Mayer weiß, was das Schulwesen braucht“

12.09.2018, 12:00 Uhr

Der Direktor des Gymnasiums der Diözese ist Landessprecher von Pro Gymnasium im Burgenland

Leistung: kein Tabuwort



EISENSTADT. „Ich freue mich über die Bereitschaft von Josef Mayer, diese Funktion zu übernehmen. Er weiß aus seiner langjährigen Tätigkeit als Pädagoge, Direktor und Kommunalpolitiker, was wir im österreichischen Schulwesen brauchen – und v.a., was nicht!“, so Pro Gymnasium Österreich-Obmann Rainer Gögele.Der Wolfgarten-Direktor bekennt sich zu einem Schulsystem, in dem jedes Kind gemäß seinen Talenten und Neigungen gefördert werden soll, in dem es aber auch möglich sein soll, dass Leistung eingefordert werden darf und kein Tabuwort ist. Weiters muss es jungen Menschen ermöglicht werden, die Ausbildung zu bekommen, die ihren Begabungen entspricht und sie nicht ein Einheitskorsett zu stecken!