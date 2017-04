Jugendsingen im Haydnsaal im Schloss Esterhazy

29.04.2017, 08:00 Uhr

Gemeinschaft erfahren

Bewertet werden die jungen Gesangstalente durch eine renommierte Fachjury. Die besten Chöre erhalten einen Startplatz beim österreichischen Bundesjugendsingen im Juni in Graz.„Gemeinsames Musizieren in einem Chor ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und fördert die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen enorm. Ein sinnvolles Freizeitangebot ist gerade in der heutigen Zeit, als Alternative zu Fernsehen und Computer, sehr wichtig. Die Jugendlichen lernen Teamfähigkeit und können ihre Talente und Fähigkeiten unter Beweis stellen“, so Jugend-LR Astrid Eisenkopf im Rahmen ihrer Festrede.