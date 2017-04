"Kann auf eine stolze Bilanz blicken"

26.04.2017, 11:24 Uhr

"Einiges erreicht"

"Wir haben in den vergangenen 20 Jahren einiges erreicht und Millionen investiert", erklärt Schmid den Bezirksblättern. Viele Projekte prägten die Ära von Schmid, die größten unter ihnen waren u.a. die Sanierung der Volksschule sowie der Bau des Gemeindeamtes und des Feuerwehrhauses.

130 Wohnungen in 20 Jahren

Die letzten Projekte

"Oggau steht heute gut da"

Auch für reichlich Wohnplatz sorgte Schmid in seiner Zeit als Ortschef: Insgesamt 130 Wohnungen wurden in 20 Jahren in Oggau gebaut. Noch nicht genug, meint Schmid: "Wir brauchen noch mehr Wohnungen. Leider ist das aber nicht immer so einfach mit der Umsetzung."Auf jeden Fall umsetzen möchte Schmid in seinen verbleibenden Monaten als Bürgermeister noch zwei Projekte: "Der neue Turnsaal ist bereits in Planung und soll noch heuer gebaut werden." Auch touristisch soll noch etwas passieren: "Wir planen einen Weinwanderweg in Kooperation mit den Gemeinden Oslip und Schützen."Grundsätzlich zeigt sich Schmid mit seinem Erreichten zufrieden: "Ich kann auf eine stolze Bilanz zurückblicken und denke, die Gemeinde steht heute gut da. Ab Herbst startet dann eine neue Periode."