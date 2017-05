Kinderfreunde unterstützen Zwillinge aus dem Iran

02.05.2017, 13:36 Uhr

Charity-Schnapsen im Eisenstädter Café Central im November des Vorjahres wurde zugunsten der Kinderfreunde Eisenstadt gespielt. Letztere haben den erspielten Betrag von 500 Euro nun den Zwillingen Nikta und Ninosha Eslami übergeben. Damit wird den beiden 14-jährigen Mädchen aus dem Iran die Möglichkeit geboten, an den Sportprojekttagen ihrer Schule teilzunehmen.

Erfolgreich integriert

Vor 16 Monaten kamen die Zwillinge in Österreich an und lebten bis vor kurzem im Haus Franziskus in Eisenstadt. "Vor drei Wochen konnten die Mädchen in eine Wohnung umziehen", erzählt Bettina Eiszner von den Kinderfreunden. Dass sich die Mädchen erfolgreich integrieren konnten, zeigt nicht zuletzt ihr perfektes Deutsch: "Die Mädchen sprechen wirklich schon hervorragend Deutsch und werden ab September das Theresianum besuchen. Sie haben mir auch erzählt, dass sie später einmal Ärztinnen werden wollen."