Kindersicherheitsolympiade: Vorbewerb in Klingenbach

10.05.2017, 07:20 Uhr

Siegendorf siegt

Unbeeindruckt von den äußeren Bedingungen setzte sich nach spannenden Wettkämpfen letztendlich die Volksschule Siegendorf 4b durch und konnte den Sieg für sich beanspruchen. Dahinter qualifizierten sich die 3. Klasse der Volksschule Pama 3. Klasse vor der 4. Klasse aus Pama und nehmen somit ebenfalls am Landesfinale am 31. Mai in Mattersburg teil. Die Kids aus Klingenbach zeigten sich als gute Gastgeber und belegten den 4. Endrang.

12 Klassen, 250 Schüler

12 Volksschulklassen aus dem Burgenland und zwei Klassen aus Ungarn mit über 250 Schülern absolvierten vor den Augen von vielen Schlachtenbummlern mit Spaß und voller Begeisterung die gestellten Aufgaben. Die Kindersicherheitsolympiade ist ein Teambewerb, bei dem Schüler (3.+4.Volksschulklasse) auf sportliche Art und Weise ihr Sicherheitswissen und ihre Geschicklichkeit testen.Die FF Klingenbach unterstützte dabei den Veranstalter durch einen Infostand über die Feuerwehrjugend, durch Mitarbeit bei der Kübelspritzenstation und mittels einer Fettbrand-Vorführung – bei Letzterer wurde den Kindern gezeigt, wie man brennendes Fett richtig löscht. Neben der Feuerwehr Klingenbach halfen auch der ASKÖ Klingenbach, das Bundesheer sowie das Rote Kreuz.