Klettern mitten in Eisenstadt

04.05.2018, 15:54 Uhr

Die Landeshauptstadt mausert sich nach und nach zur Sportstadt

Zusammenarbeit mit Alpenverein



EISENSTADT. Am 4. Mai wurde im Allsportzentrum eine Outdoor-Kletterwand eröffnet. „Mit dem Alpenverein hatten wir die entsprechenden Experten zur Seite. Die Kletterwand ist eine gute Ergänzung zum vorhandenen Sportangebot der Stadt“, so Bgm. Thomas Steiner bei der Eröffnung.Genutzt wurde für die 150 Quadratmeter große Wand mit bis zu 30 Routen die neue Überdachung der Eislauffläche. „Klettern mitten in der Stadt. Das ist eine einmalige Möglichkeit für Kinder, aber auch für After-Work Climbing. Mit unserer Idee sind wir in der Stadt offene Türen eingerannt. Die Unterstützung für das Projekt war von Beginn an da“, freuten sich die Alpenverein-Vertreter über die reibungslose Errichtung.

Sport in Eisenstadt



Infos und Preise



Bgm. Thomas Steiner betonte einmal mehr, dass sich Eisenstadt nach und nach zu einer Sportstadt entwickelt. „Ob Fußball in St. Georgen, Beach Volleyball in Kleinhöflein, die Renovierung des Schwimmbades, die Überdachung des Eislaufplatzes, der neue Tennisplatz oder jetzt die Kletterwand“, das Sportangebot der Stadt wächst gleichermaßen durch kleine Projekte wie die Kletterwand, oder auch durch größere Projekte wie eines, das später in diesem Jahr in Angriff genommen wird. „Mit der Leichtathletik-Anlage steht uns heuer noch ein Riesenprojekt bevor“, so Steiner abschließend.Im Mai wird es an Dienstagen (für Erwachene und Jugendliche ab 16) und an Freitagen (für Kinder) jeweils ab 17 Uhr Gratis-Probeklettern mit Instruktoren geben. Darüber hinaus wird der Alpenverein Kletterkurse veranstalten.Die Eintrittspreise für die Wand werden je nach Alter zwischen zwei und 4,50 Euro betragen – es wird auch Saison- und Blockkarten geben.