05.05.2017, 11:45 Uhr

Klingenbach: Einreise mit gefälschtem Reisedokument

KLINGENBACH. Die Polizei nahm am 4. Mai einen 40-jährigern Türken aus Ungarn fest, der mit einem gefälschten Personalausweis über die Grenze in Klingenbach nach Österreich einreisen wollte. Der Mann habe sich den Ausweis um 500 € in Ungarn gekauft und eine Arbeitsstelle in Österreich finden wollen.

