Kommen Sie nach Hause – in Ihr Traumhaus von Baumeister WAHA in 7062 St. Margarethen im Burgenland

08.05.2017, 15:32 Uhr

Die Entscheidung zum eigenen Haus ist eine der wichtigsten im Leben.

Deswegen sollte diese nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern gründlich durchdacht werden. Dafür gibt es Profis, die Ihnen mit langjähriger Erfahrung zur Seite stehen.Einer dieser Profis ist Baumeister Andreas Waha, dessen Unternehmen seit über 60 Jahren den Traum von den eigenen vier Wänden für seine Kunden verwirklicht. Bei WAHA erhalten die Kunden „All-Inclusive“-Lösungen: der Baumeister steht den zukünftigen Hausbesitzern von der ersten Idee bis zum fertigen Haus zur Seite.

Individuelle Planung

„Tophaus“ Berretto 148

Beeindruckendes Dach

Klassik trifft Moderne

Lichtdurchflutet

Alles aus einer Hand

WAHA bietet nicht weniger als 16 verschiedene Haustypen an. Bei diesen steht jeweils die individuelle Planung im Mittelpunkt.„Die Kunden kommen mit einer Idee im Kopf zu uns, sie haben bei der Konzeption ihres Wohntraums, vom Beginn der Planung an, alle Entscheidungsfreiheiten. Wir begleiten sie dabei mit unserer Erfahrung“, erklärt der Baumeister. „Dabei haben wir immer ein Auge auf die Kosten unserer Kunden, denn gemeinsam mit ihnen versuchen wir, immer wieder den Kontext zu den Grundideen – unseren Haustypen – zu finden.“Unter diesen 16 verschiedenen Hausmodellen findet sich mit Berretto ein neues Aushängeschild. Das neueste Modell verkörpert modernste Ansprüche und wird von WAHA auf der Hausmesse in St. Margarethen am 12. und 13. Mai vorgestellt.Berretto ist die italienische Bezeichnung für Kopfbedeckung – und diese wurde beim neuesten Haustyp beeindruckend umgesetzt, denn das klassische Satteldach wurde vom Planungsteam der Firma WAHA neu interpretiert. „Bei der Konzeption stellten wir uns die Aufgabe, Klassik auf Moderne treffen zu lassen. Mit dieser Neu-Interpretation eines Satteldachs, in Kombination mit einem Flachdach, ist uns dies perfekt gelungen“, so der Baumeister.Aber auch unter Berrettos Dach zieht sich das Zusammenspiel zwischen zeitlosem Design und neuen Lösungen elegant durch den neuen Haustyp, ohne dabei die Funktionalität einzuschränken.Berretto besticht auf einer Wohnfläche von 148 Quadratmetern nicht nur architektonisch, sondern auch mit perfekt umgesetzter Grundrisslösung. „Trotz der Einflüsse moderner Architektur achteten wir bei der Planung auf ausgewogene Raumaufteilung“, ist Andreas Waha mit dem neuen Modell überaus zufrieden.Offene Lebensräume und großzügige Verglasung garantieren in Berretto sowohl körperliches als auch emotionales Wohlbefinden, moderne Eckfensterlösungen sorgen für eine optimale Belichtung.Die Attribute Sicherheit, Funktionalität und Barrierefreiheit finden sich in Berretto ebenso wie moderne Technik wieder. WAHA setzt bei der Gebäudehülle auf Ziegelmauerwerk mit Vollschutzwärmefassade oder auf monolithische Bauweise. Diese ist aufgrund des einschaligen Mauerwerks mit innengedämmten 50er-Ziegeln besonders ökologisch.Egal für welche dieser beiden Bauweisen sich die Bauherren entscheiden – in Kombination mit den hohen Ausführungsstandards bieten alle WAHA-Häuser dadurch überdurchschnittlich gute Energiekennzahlen.„Das Wichtigste ist es, sich im eigenen Heim wohlzufühlen. Deswegen berücksichtigen wir die Wünsche der Bauherren bereits bei der Planung bestmöglich“, so Andreas Waha, der sich gemeinsam mit seinem Team von erfahrenen Mitarbeitern um Koordination, Organisation und reibungslosen Ablauf beim Hausbau kümmert und dadurch seinen zufriedenen Kunden seit vielen Jahren professionell und mit großem Engagement wertbeständige Wohnträume in Top-Qualität erfülltWAHA möchte Sie und Ihre Familie herzlich zu der Hausmesse am Freitag, 12. Mai, von 14-18 Uhr und am Samstag, 13. Mai, von 9-18 Uhr einladen. Nutzen Sie die Gelegenheit und genießen Sie optimale Beratung rund ums Bauen und Sanieren – von Finanzierung über Planung bis hin zur Gartengestaltung Ihres Traumhauses. Heuer liegt ein Schwerpunkt auf dem neuen Haustyp Berretto, der modernste Ansprüche verkörpert und dem Traum vom idealen Zuhause entspricht.