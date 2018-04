Leiche im Neusiedler See: War es ein Prostituierten-Mord?

29.04.2018, 11:56 Uhr

Verdächtiger Österreicher festgenommen

RUST. Laut Medienberichten steht der Mord an einer Frau, deren zerstückelte Leiche in der Ruster Bucht im Neusiedler See gefunden wurde, kurz vor der Aufklärung.So habe die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dabei soll es sich um einen Österreicher handeln (für den die Unschuldsvermutung gilt).Laut Bericht in der Sonntagsausgabe der Kronen Zeitung soll es sich bei der Leiche um einen Prostituierte aus der Slowakei handeln. Der Verdächtige dürfte Kunde von ihr gewesen sein, sie während des Liebesspiels getötet und danach mit Messer und Säge zerstückelt haben.Details über den aktuellen Ermittlungsstand werden aus kriminaltechnischen Gründen noch nicht genannt.