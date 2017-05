Lions sammeln 1.650 Produkte für Bedürftige

07.05.2017, 18:17 Uhr

in den beiden MERKUR Märkten in Eisenstadt von den Kunden gespendet.Insgesamt 925 kg Lebensmittel sowie 145 kg Toilettenartikel und Reinigungsmittel wurden von Mitarbeitern des Roten Kreuzes zur Sammelstelle der Team Österreich Tafel Eisenstadt transportiert und konnten teilweise bereits am Abend an Bedürftige ausgegeben werden. Gerhard Marhold von der Team Österreich Tafel Eisenstadt freute sich über den großen Erfolg der Aktion.