LR Dunst: „Setzen wir auf Brot aus dem Burgenland

16.10.2017, 10:52 Uhr

Appell an die Konsumenten zum „Welttag des Brotes“

EISENSTADT. LR Verena Dunst überraschte die Bezirksblätter-Redaktion in Eisenstadt mit einem voll gefüllten Brotkorb vom Biobetrieb Huber-Szendy aus Deutsch Tschantschendorf.Anlass war der „Welttag des Brotes“, der am 16. Oktober gefeiert wird.Dunst: „Ich appelliere an alle Konsumentinnen und Konsumenten, auch beim Kauf von Brot und anderem Gebäck auf Waren aus dem Burgenland zu setzen.“Eine sichere Versorgung mit regionalen Lebensmitteln ist nicht überall eine Selbstverständlichkeit. 815 Millionen Menschen hungern weltweit immer noch.