Neue Führung in der Feuerwehr

08.05.2017, 00:00 Uhr

Fokus Nachwuchs

Mitrovitz will in seiner Wehr auf laufende Aus- und Weiterbildung setzen, um die an die Wehr gestellten Herausforderungen bewältigen zu können. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei der Feuerwehrnachwuchs.

Feuerwehr informiert

Erst vergangenenes Wochenende konnte die Wehr in Müllendorf beim Jugend-Aktionstag besichtigt werden, bereits am 10. und 11. Juni laden die Floriani wieder ins Feuerwehrhaus zum Feuerwehrheurigen. Wer auch dazwischen ständig über die Aktivitäten informiert sein will, dem rät Mitrovitz einen Blick auf die Feuerwehrhomepage www.ff-muellendorf.at