Neuer SJ-Chef im Bezirk Eisenstadt

03.05.2018, 16:13 Uhr

Laute Stimme



Als besonderer Gast wurde bei der Konferenz,wo über die Vorhaben der nächsten Funktionsperiode entschieden wurde, Jugend-LR Astrid Eisenkopf begrüßt.Es war für alle klar, dass sich der neue Bezirksvorstand mit Rennhofer an der Spitze besonders um einen klaren Widerstand gegen die jetzige FPÖVP-Regierung bemühen wird. „Die ersten paar Monaten unter Schwarzblau haben uns, der Sozialistischen Jugend, gezeigt, dass wir die laute junge Stimme gegen den Sozialabbau seitens FPÖVP sind!“, so der neue Vorsitzende Jakob Rennhofer. Alt-Vorstand Pisarevic gab dem neuen Vorstand beim Treffen motivierende Worte mit: „Es ist wichtig, dass wir gerade in Zeiten einer schwarzblauen Regierung noch mehr junge Menschen mobilisieren und Widerstand leisten!“

Als Organisation wachsen



Der neue Vorsitzende der SJ Bezirk Eisenstadt, Jakob Rennhofer, plant gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand bereits einige Aktivitäten: "Wir wollen den Widerstand auf die Straße tragen. Die schwarz-blaue Regierung darf uns unsere Zukunft nicht wegnehmen. Mit Aktionsständen und zahlreichen Verteilaktionen konnten wir schon in den letzten Wochen viele junge Menschen in die Sozialistische Jugend bringen" Diesen Kurs will Rennhofer halten und sich in den nächsten Monaten als Sozialistische Jugend vor allem auch darauf konzentrieren, als Organisation noch weiter zu wachsen.