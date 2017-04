Neufeld schafft neuen Grünraum

26.04.2017, 11:15 Uhr

Die grüne Lunge

Das Projekt „Ausgestaltung des Stadtparks bei der Leitha“ als grüne Lunge Neufelds zu finalisieren, nimmt schon deutliche Formen an, wie Amtsleiter Tschirk den Bezirksblättern erklärt.Gleichzeitig laufen die Vorarbeiten für den baldigen Start zweier weiterer wichtiger Projekte für einen schönen (und interessanten) Grünraum: Zwei ehemalige Gemeindeäcker wurden bei der letzten Ackerpachtvergabe nicht mehr zur Pacht ausgeschrieben – sie werden stattdessen als neue Treffpunkte in Natur Neufelds gestaltet.

Schaugarten soll entstehen

Ein kleiner "Augarten"

"Und zwar soll im Bereich neben der Feldkapelle ein Natur- und Sortenschaugarten mit alten Obstsorten bepflanzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden", heißt es aus dem Gemeindeamt. Eine Pergola werde mit ihrem Schatten zum Sitzen einladen und auch ein Trinkbrunnen sei geplant. "Natürlich sollen die Obstbäume und Sträucher entsprechend beschriftet und deren Vorkommen mit Infotafeln erläutert werden, um vor allem auch den jüngeren Neufelderinnen und Neufeldern einen erleichterten Informationszugang zur Natur zu ermöglichen."Das zweite Projekt: Im Bereich der Au soll ein kleiner „Augarten“ all das zeigen, was in der Aulandschaft so vorkommen kann. "Auch hier wird es entsprechende Informationstafeln geben, das Projekt wird von der Gemeinde unter Zuhilfenahme des Vereins „Altes Eisen“ und selbstverständlich in enger Abstimmung mit der Jägerschaft, aber auch den Landwirten Neufelds abgewickelt." Als professionelle Unterstützung konnte dabei das Planungsbüro „Plan+Land“ mit Sitz in Wulkaprodersdorf engagiert werden. Das auf Natur- und Landschaftsplanung spezialisierte Unternehmen hat beispielsweise das Projekt „Naturschaugarten Mattersburg“, diverse Gemeindeschutzgebiete und auch Gewässerschutzprojekte erfolgreich abgewickelt.Das Ziel der beiden Projekte ist klar: „Neufeld noch lebens- und liebenswerter zu machen!“