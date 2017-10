ÖBB Ticketautomaten können jetzt mehr

10.10.2017, 00:00 Uhr

Die ÖBB stellen seit Juni rund 1.000 Ticketautomaten auf eine neue Benutzeroberfläche um – heute startet die finale Phase der österreichweiten Umstellung in Wien und im Burgenland. Damit profitieren Fahrgäste von mehr Vorteilen beim Ticketkauf: mehr Funktionen, mehr Informationen und mehr Stationen!

Der ÖBB Ticketautomat wird von den Fahrgästen gern genutzt, um bequem kurz vor Abfahrt einen Fahrschein zu kaufen. Jetzt erhalten alle rund 1.000 Automaten eine neue, moderne Benutzeroberfläche.Mit dieser Umstellung funktioniert der Ticketkauf für ÖBB Fahrgäste immer nach demselben Prinzip: egal, ob sie das Ticket am Automaten, peroder im Web auf tickets.oebb.at kaufen.

Die schrittweise Umstellung der Automaten hat im Juni in Vorarlberg begonnen, und erfolgt von West nach Ost. Mit heute fällt der Startschuss der finalen Umstellungsphase in Wien und im Burgenland.Die Umstellung bringt neben der optischen Erneuerung auch viele Vorteile:Direkte Buchung ans Fahrtziel inklusive lokaler Verbundtickets in einem Kaufvorgang.Der Automat zeigt die nächsten Verbindungen mit Abfahrts- und Ankunftszeit an –inklusive Umstiegsmöglichkeiten.Der Ticketautomat bietet ab sofort Tickets für über40.000 Haltestellen in ganz Österreich.Die Benutzerfreundlichkeit der neuen Oberfläche haben die ÖBB gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden intensiv getestet: Mehr als 2 Millionen Ticketkäufe wurden an Pilotautomaten getätigt. Über 20.000 Kundinnen und Kunden aller Altersgruppen haben dabei Feedback gegeben, das genützt wird, um das System laufend weiter zu verbessern.Bei der Nutzung der neuen Oberfläche bieten die ÖBB ihren Fahrgästen umfassende Unterstützung:• Zeitgleich zur Umstellung der Ticketautomaten pro Bundesland gibt es an den jeweiligen ÖBB Ticketschaltern genauere Informationen in Broschürenform.• Außerdem werden die Fahrgäste an allen großen Bahnhöfen von ÖBB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt und beraten.• Auf der ÖBB Internetseite oebb.at/ticketautomat finden Sie hilfreiche Anleitungsvideos, die Sie Schritt für Schritt durch den Ticketkauf führen.• Wenn Kundinnen und Kunden Hilfe direkt vor Ort benötigen, können sie sich weiterhin wie gewohnt an das ÖBB Kundenservice wenden. Die Nummer findet man auf jedem Ticketautomaten, auch in Blindenschrift. Bei Anruf führen die ÖBB Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch durch den Kaufvorgang.Neugierig? Alle Infos auf: oebb.at/ticketautomat