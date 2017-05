Präsentation des Eisenstädter Dirndls

02.05.2017, 14:49 Uhr

Eisenstadt : Trachten Tack |

Eine verloren geglaubte Tradition lebt wieder auf. Auf Initiative von Waltraud Bachmaier und in Kooperation mit der Firma Trachten Tack wurd das Eisenstädter Dirndl wieder aufgelegt. Das Dirndl feierte am Samstag, dem 29. April, Premiere bei der Modenschau vor dem Traditionsunternehmen.

Zahlreiche Gemeinden des Burgenlandes haben eine eigene Tracht. Dirndl und Trachtenanzug gehörten zum alltäglichen Erscheinungsbild und wurden nicht nur zu festlichen Anlässen getragen. Über die Jahre verschwand ein Großteil der traditionellen Trachten wieder aus der Öffentlichkeit und wurden meist nur mehr von Volkstanzgruppen bei Auftritten getragen. „In den vergangen Jahren erlebte das Dirndl aber eine wahre Renaissance und ist von zahlreichen Festen nicht mehr wegzudenken. Eine identitätsstiftende eigene Tracht für Eisenstadt kann hier nur von Vorteil sein“, weiß Bürgermeister Mag. Thomas Steiner.

Historische Schnittmuster für zwei Dirndl

Dies nahm sich auch Waltraud Bachmaier zum Anlass, um in Sachen „Eisenstädter Dirndl“ aktiv zu werden. Eine erste Recherche ergab, dass es bereits zweierlei Trachten – eine Alltags- sowie eine Festtagstracht – gab. Im Rahmen einer großen burgenlandweiten Trachtenschau wurden Schnittmuster aller heimischen Trachten gesammelt und erstellt. Maßgeblich daran beteiligt war 1975 auch das renommierte Trachtengeschäft Trachten Tack in Eisenstadt.„Basierend auf diesem historischen Schnittmuster, wollen wir nun das Eisenstadt Dirndl wieder aufleben lassen. Wir sind stolz auf Eisenstadt und wollen damit unsere Heimatverbundenheit aufzeigen“, erklärt Waltraud Bachmaier, selbst „Dirndl-Fan“ und Initiatorin der neuaufgelegten Eisenstädter Tracht.Die Alltagstracht besteht aus Baumwolle und wird von Blaudruck dominiert und durch leichte Rosatöne ergänzt. Der Oberteil hat betont gerade Teilungsnähte. Der Kittel kann aus dem Leibchenstoff oder nach Belieben aus Blaudruck genäht werden. Der Schürzenstoff ist ebenfalls in Blau gehalten und gestreift. Die Festtracht besteht aus Brokat und ist farblich ebenfalls in Blau gehalten oder alternativ in Rottönen – lichtes Rosa, über kräftiges Rot bis hin zum dunklen Weinrot. Beide Dirndl ergänzen somit farblich den Burgenländischen Trachtenanzug für Herren.