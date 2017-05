Regionaut Georg Kugler: "Ich werde auf meine Artikel angesprochen" – #einfachnäherdran

02.05.2017, 00:30 Uhr

Regionaut (Leserreporter) Georg Kugler aus St. Margarethen berichtet auf meinbezirk.at gerne über seine Heimatgemeinde.

Georg KuglerDezember 2010Eisenstadt-Umgebung, Burgenland"Das Leben genießen, Spaß haben und Freude weitergeben."Regionaut (Leserreporter) Georg Kugler ist besonders nahe dran am Dorfleben in seiner Heimatgemeinde St. Margarethen. Dort will er "aber nicht über politische, sondern eher über ausgefallene Sachen berichten". "Ich berichte gerne über Dinge, die sich aufs frühere und aufs aktuelle Dorfleben beziehen", erklärt der verheiratete Vater zweier Töchter und stolze Opa von vier Enkelkindern. Neben Berichten veröffenlicht der Magistratsbeamte auch gerne Fotos auf meinbezirk.at: "Meine Lieblingsmotive sind die Natur in allen vier Jahreszeiten und Menschen, zum Beispiel auf Faschingsumzügen."

"Meine Motivation ist, mehr von meiner Heimatgemeine in den Bezirksblättern zu sehen", erklärt Georg. "Ich werde auch von Leuten auf meine Berichte angesprochen und die freuen sich dann, wenn sie etwas über ihre Heimatgemeinde in der Zeitung lesen können."